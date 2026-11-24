i Cosmó gibt Assinger Nachhilfe in Sachen "Tanzschein" Screenshot ORF Promi-Millionenshow Cosmó lässt Assinger tanzen und holt 35.000 Euro Ein ESC-Star, ein TV-Kommissar und zwei Kabarettprofis quizzen für den guten Zweck. Zwischendurch braucht auch Armin Assinger ein bisschen Nachhilfe. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 13:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vier Promis trauten sich am Montagabend bei Armin Assinger auf den heißen Stuhl. In der "Promi-Millionenshow" ging’s wie jedes Jahr um Spenden für "Licht ins Dunkel". Den Anfang machte ESC-Star Cosmó. "Meine Strategie ist, wenn ich was nicht weiß, dann probiere ich einfach ein bisschen vom Thema abzulenken", verriet er vorab im ORF-Talk.

Ob er dabei schon an seinen "Tanzschein" dachte? Im Studio zeigte Cosmó dem Quizmaster die Choreografie zu seinem ESC-Song. Beim Sänger saß noch jeder Schritt, Assinger hatte mit der Schrittfolge ein bisschen mehr zu kämpfen.

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Promi-Millionenshow für "Licht ins Dunkel" i ?

Auf dem Ratestuhl kam Cosmó bis zur 50.000-Euro-Frage. Als Assinger wissen wollte, als wievielter Spieler Tennis-Ass Alexander Zverev die Spitze der ATP-Weltrangliste erreicht hatte, war für Cosmó Schluss. 35.000 Euro in den Spendentopf für "Licht ins Dunkel".

"Kommissar Rex"-Star Ferdinand Seebacher war vor dem Quiz ganz schön nervös. "Ich muss gestehen, ich war glaube ich noch nie so aufgeregt vor einem Auftritt wie heute", sagte er im ORF-Talk. Geschlagen hat er sich dann gut. Wie Cosmó erspielte er 35.000 Euro für "Licht ins Dunkel". Kabarettist Berni Wagner legte noch einmal 35.000 Euro drauf.

Promis holen 155.000 Euro für "Licht ins Dunkel"

Am weitesten kam Verena Scheitz. Sie wusste, dass der Punkt im Pazifik, der am weitesten von Land entfernt liegt, Point Nemo heißt, und erspielte damit 50.000 Euro. Zusammen kamen die vier auf 155.000 Euro für "Licht ins Dunkel". Und falls Assinger beim "Tanzschein" noch einmal hängen bleibt, weiß er jetzt, wen er als Telefonjoker anrufen kann.