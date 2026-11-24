i Lucas Fendrich zeigte vollen Einsatz Andreas Tischler / Vienna Press Hier ging's um 25.000 Euro Fendrich gegen Fendrich! Duell auf dem Eis Da wurde der Familienfrieden auf eine harte Probe gestellt! Lucas Fendrich trat beim Charity-Eisstockturnier in Schönbrunn gegen seine Mama Andrea an. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 11:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Weihnachtsmarkt vor Schloss Schönbrunn wurde jetzt zum sportlichen Promi-Treffpunkt. Beim Charity-Eisstockturnier zugunsten von "Licht ins Dunkel" zeigten unter anderem Christoph Fälbl, Lucas Fendrich, Sylvia Graf, Oliver Stamm und Andreas Ivanschitz ihr Können auf dem Eis.

Besonders spannend, für Lucas Fendrich ging es ins Familienduell mit Mama Andrea. "Ich bin Sportler, genau so wie meine Mutter. Aber heute bewegen wir uns beide auf ungewohntem Terrain, daher geht es heute mehr um die Gaudi", nahm der Musiker das gelassen.

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Promi-Eisstockschießen i ?

Kabarettist Christoph Fälbl hatte gleich seine Familie als Unterstützung mitgebracht. "Familie und glänzende Kinderaugen sind das Schönste zu Weihnachten. Wenn wir durch unseren Einsatz und ein bisschen Spaß am Eis so viel Geld für "Licht ins Dunkel" zusammen bekommen, freut mich das umso mehr", so der Schauspieler.

25.000 Euro für den guten Zweck

Bei aller Gaudi kam auch der Charity-Gedanke nicht zu kurz: Insgesamt 25.000 Euro überreichten die Veranstalter Imperial Markets und Schönbrunn Group an "Licht ins Dunkel".

Nach dem sportlichen Einsatz ging es für die prominente Runde zum gemütlichen Brat’l-Essen in den beheizten Sternensalon. Ein Abend, bei dem nicht nur die Eisstöcke, sondern vor allem die Herzen ins Ziel trafen.