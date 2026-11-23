i Andreas Ivanschitz ist aktuell ORF-Experte. APA-Images / APA / GEORG HOCHMUTH Neben ORF-Tätigkeit Neuer Job! ÖFB-Legende Ivanschitz hat große Pläne Neuer Job für Andreas Ivanschitz! Der ehemalige ÖFB-Teamkapitän soll den Fußball-Nachwuchs im Burgenland voranbringen. Von Sport Heute 23.11.2026, 22:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

ÖFB-Legende Andreas Ivanschitz hat eine neue Aufgabe! Der 43-Jährige wird künftig die Nachwuchsförderung im burgenländischen Fußball mitgestalten.

Als Koordinator und Bindeglied soll er den Burgenländischen Fußballverband (BFV), die Akademie Burgenland und den strategischen Partner Sturm Graz enger zusammenbringen.

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Die größten Dominatoren des Sports i ?

Die Erwartungen an den ehemaligen Nationalteam-Kapitän? "Er soll das Gesicht des Burgenländischen Fußballes werden", erklärt Sportlandesrat Heinrich Dorner. Ivanschitz bringe internationale Erfahrung mit und wisse, welches Potenzial in den jungen Talenten stecke.

Im Mittelpunkt steht eine langfristige Strategie für die Nachwuchsarbeit. Junge Spieler sollen bessere Entwicklungsmöglichkeiten erhalten und gezielt auf den Sprung in den Profifußball vorbereitet werden. Auch die burgenländischen Vereine sollen von der verbesserten Ausbildung profitieren.

Ivanschitz selbst will zunächst die bestehenden Strukturen genau unter die Lupe nehmen. "Wir werden nach engem Austausch, der in den nächsten Wochen stattfinden soll, einen Status quo ermitteln", erklärt er. Erste konkrete Maßnahmen könnten bereits im Frühjahr folgen.

Die besten ÖFB-Spieler im Länderspieljahr 2026. Ganz rechts: Die Sofascore-Note, die sich aus einem Schlüssel aus statistischen Werten zusammensetzt. Dazu werden von links nach rechts angeführt: Der Anteil der möglichen Spielminuten, Tore, Assists, die abgegebenen Schüsse pro Spiel und die gelaufenen Kilometer pro Spiel. Sofascore

An den Voraussetzungen soll es nicht scheitern. Die Akademie verfügt über vier Naturrasen- und zwei Kunstrasenplätze. Dennoch will Ivanschitz kritisch analysieren, wo Verbesserungen möglich sind. Sein Ziel: den burgenländischen Fußball nachhaltig stärken und möglichst vielen Talenten den Weg nach oben ebnen.