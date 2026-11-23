Operation bei ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick! Der Deutsche hat sich am Montag in Murnau einer Operation am rechten Sprunggelenk unterzogen. Das bestätigte ein Sprecher des Österreichischen Fußball-Bundes gegenüber der "APA".
Die gute Nachricht: Der Eingriff ist laut ÖFB erfolgreich verlaufen. Rangnick bleibt nun allerdings vorerst im Krankenhaus. Für seine weitere Genesung ist ein stationärer Aufenthalt von knapp zwei Wochen vorgesehen.
Der 68-Jährige kämpft bereits seit rund eineinhalb Jahren mit Problemen am rechten Sprunggelenk. Die Beschwerden machten nun einen operativen Eingriff notwendig. Dieser war bereits im Vorfeld angekündigt worden.
Für den österreichischen Teamchef steht damit vorerst die Erholung im Mittelpunkt. Nach der Operation soll er sich im Spital ausreichend Zeit für die Genesung nehmen.
Der ÖFB rechnet derzeit mit einem Aufenthalt von knapp zwei Wochen. Weitere Details zum Heilungsverlauf wurden zunächst nicht bekannt gegeben.