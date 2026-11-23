i Ralf Rangnick GEPA pictures Sprunggelenk-Eingriff Rangnick operiert! ÖFB-Teamchef zwei Wochen im Spital ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick musste unters Messer! Der 68-Jährige wurde am Sprunggelenk operiert und muss nun knapp zwei Wochen im Spital bleiben. Von Sport Heute 23.11.2026, 20:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Operation bei ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick! Der Deutsche hat sich am Montag in Murnau einer Operation am rechten Sprunggelenk unterzogen. Das bestätigte ein Sprecher des Österreichischen Fußball-Bundes gegenüber der "APA".

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Die gute Nachricht: Der Eingriff ist laut ÖFB erfolgreich verlaufen. Rangnick bleibt nun allerdings vorerst im Krankenhaus. Für seine weitere Genesung ist ein stationärer Aufenthalt von knapp zwei Wochen vorgesehen.

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Der 68-Jährige kämpft bereits seit rund eineinhalb Jahren mit Problemen am rechten Sprunggelenk. Die Beschwerden machten nun einen operativen Eingriff notwendig. Dieser war bereits im Vorfeld angekündigt worden.

Für den österreichischen Teamchef steht damit vorerst die Erholung im Mittelpunkt. Nach der Operation soll er sich im Spital ausreichend Zeit für die Genesung nehmen.

Die besten ÖFB-Spieler im Länderspieljahr 2026. Ganz rechts: Die Sofascore-Note, die sich aus einem Schlüssel aus statistischen Werten zusammensetzt. Dazu werden von links nach rechts angeführt: Der Anteil der möglichen Spielminuten, Tore, Assists, die abgegebenen Schüsse pro Spiel und die gelaufenen Kilometer pro Spiel. Sofascore

Der ÖFB rechnet derzeit mit einem Aufenthalt von knapp zwei Wochen. Weitere Details zum Heilungsverlauf wurden zunächst nicht bekannt gegeben.