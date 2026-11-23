i Didier Drogba mit Star-Trainer José Mourinho imago images/Shutterstock Für Herzensprojekt Fußball-Ikone Drogba überrascht mit Österreich-Besuch Champions-League-Sieger Didier Drogba ist überraschend nach Tirol gereist. Der ehemalige Chelsea-Superstar hatte dafür einen ganz besonderen Grund. Von Sport Heute 23.11.2026, 13:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er gewann 2012 mit dem FC Chelsea die Champions League, wurde viermal englischer Meister und zählt zu den größten Stürmern der Premier-League-Geschichte. Didier Drogba begeisterte mit seinen Toren Millionen Fußballfans auf der ganzen Welt. Jetzt sorgte die Legende aus der Elfenbeinküste mit einem Besuch in Österreich für Aufsehen.

Der ehemalige Weltklasse-Stürmer reiste gemeinsam mit seiner Partnerin Gabrielle Lemaire nach Tirol. Doch diesmal ging es nicht um Fußball, sondern um ein Herzensprojekt.

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Der 48-Jährige besuchte die tirol kliniken in Innsbruck sowie das Institut für Sport-, Alpinmedizin und Gesundheitstourismus in Hall. Im Mittelpunkt stand die Zusammenarbeit seiner Didier Drogba Foundation mit mehreren Tiroler Krankenhäusern.

Die Stiftung unterstützt seit Jahren bedürftige Menschen in der Elfenbeinküste. Besonders wichtig ist Drogba dabei die medizinische Versorgung.

Aktuell wird ein Container mit medizinischen Geräten und Material für das neu errichtete Laurent-Pokou-Krankenhaus in Abidjan vorbereitet. Die Ausstattung stammt von den tirol kliniken sowie den Bezirkskrankenhäusern Schwaz und St. Johann. Die Geräte sind voll funktionsfähig, werden in Tirol aber nicht mehr benötigt.

Bei seinem Besuch vereinbarte Drogba mit den Verantwortlichen, die Kooperation weiter zu verstärken.

"Viele Geräte, die bei uns ersetzt werden, können in der Côte d'Ivoire noch wertvolle Dienste leisten", erklärte Wolfgang Schobersberger, der die Zusammenarbeit ins Leben gerufen hatte.

Didier Drogba zu Gast bei den tirol kliniken rund um Leiter Wolgang Schobesberger zVg

Für Drogba ist der Einsatz abseits des Fußballplatzes längst zur Herzensangelegenheit geworden. Während er früher mit seinen Toren für Jubel sorgte, will er heute mit seiner Stiftung Menschen helfen.