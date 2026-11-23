i LASK-Trainer Kühbauer: ÖFB-Teamchef reizt ihn. GEPA pictures ORF-Experte als Wendepunkt Kühbauer gesteht: "Mein Auftreten war nicht immer gut" Meister, Cupsieger, Trainer des Jahres! LASK-Coach Didi Kühbauer spricht offen über seine Wandlung, alte Fehler und den Traum vom ÖFB-Teamchef. Von Sport Heute 23.11.2026, 09:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dietmar Kühbauer erlebt das erfolgreichste Jahr seiner Trainerkarriere! Der 55-jährige Burgenländer führte den LASK nach 61 Jahren wieder zum Meistertitel, holte das Double und wurde zum Trainer des Jahres gewählt.

Doch nicht nur sportlich hat der ehemalige Rapid-Coach zugelegt. An der Seitenlinie ist aus dem einstigen Hitzkopf ein deutlich ruhigerer Trainer geworden.

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Vor dem Champions-League-Duell am Dienstag (18.45 Uhr) bei Bodö/Glimt spricht Kühbauer im ORF-Interview über seine Vergangenheit und gesteht eigene Fehler ein.

"Oft das Feuer in mir durchgegangen"

"Mein Auftreten war garantiert nicht immer gut", gibt Kühbauer zu. Zwar sei er stets authentisch gewesen, doch das bedeute nicht automatisch, dass sein Verhalten richtig war.

Den entscheidenden Anstoß für seine Veränderung bekam er ausgerechnet während seiner Zeit als TV-Experte beim ORF. Dort konnte er andere Trainer beobachten und sein eigenes Verhalten hinterfragen.

"Wenn man draußen steht und Trainer beobachtet, wird einem bewusst, dass man auch an der eigenen Person etwas verändern muss", erklärt der LASK-Coach.

Seine Leidenschaft habe er dadurch nicht verloren. "Von meiner Energie und meiner Trainingsarbeit her werde ich immer derselbe bleiben." Allerdings habe er seine Emotionen inzwischen besser im Griff. "Da ist leider oft das Feuer in mir durchgegangen. Das habe ich jetzt definitiv besser unter Kontrolle."

Der Erfolg gibt Kühbauer recht. Erst vor einem Jahr übernahm er den LASK auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Erfolgscoach führtedie Linzer sensationell zum ersten Meistertitel seit 1965 und krönte die Saison mit dem Cupsieg.

Auch seine Spieler schwärmen vom Trainer. ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic bezeichnete Kühbauer sogar als "vielleicht meinen besten Trainer überhaupt".

Trotz aller Erfolge bleibt Kühbauer bescheiden: "Nur weil man Erfolge feiert, heißt das nicht automatisch, dass man als Trainer alles richtig gemacht hat."

Und wie geht es für den Erfolgstrainer weiter? Sein Vertrag beim LASK läuft noch bis 2029. Ein Wechsel ins Ausland ist für ihn kein Muss, bei einem interessanten Angebot würde er aber nicht grundsätzlich Nein sagen.

Kühbauer reizt ÖFB-Teamchefposten

Auch der Posten als österreichischer Teamchef reizt den 55-Jährigen. Kühbauer weiß allerdings, dass seine Vergangenheit dabei eine Rolle spielen könnte.

"Aufgrund meiner Vergangenheit habe ich oftmals polarisiert, deshalb ist das sicher eine nicht ganz einfache Aufgabe", sagt er. Zutrauen würde er sich den Job trotzdem: "Ich würde diese Herausforderung absolut in Angriff nehmen, wenn ich eines Tages gefragt werde."