i Trainer Tcheco im Schwitzkasten nach dem Torjubel Screenshot Es kam noch schlimmer Ordner hält Trainer für Fan, nimmt ihn in Schwitzkasten Verrückte Szenen bei einem Cup-Finale in Brasilien! Ein Security verwechselt den Trainer mit einem Fan und nimmt ihn in den Schwitzkasten Von Sport Heute 23.11.2026, 12:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So hat sich Trainer Tcheco seinen Torjubel nicht vorgestellt!

Beim Finale der Copa Paraná in Brasilien wurde der Coach plötzlich von einem Sicherheitsmann gepackt und in den Schwitzkasten genommen. Der Ordner hatte ihn offenbar für einen Fan gehalten, der unerlaubt aufs Spielfeld laufen wollte.

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Dabei wollte Tcheco eigentlich nur mit den eigenen Anhängern feiern. Seine Mannschaft hatte im Rückspiel gegen von Athletico-PR gerade das 2:0 erzielt und damit die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel gedreht. Der Titel war zum Greifen nahe.

Voller Freude stürmte Tcheco zur Absperrung und jubelte mit den Fans. Doch als der ehemalige Mittelfeldspieler wieder zurück aufs Spielfeld wollte, wurde es kurios.

Ein Ordner packte den 50-Jährigen plötzlich von hinten und nahm ihn in den Schwitzkasten. Der Sicherheitsmann glaubte offenbar, einen unerlaubten Flitzer erwischt zu haben.

Erst als andere Personen einschritten und erklärten, dass es sich um den Trainer der Heimmannschaft handelte, ließ der Ordner den verdutzten Coach wieder los. Ein Video der kuriosen Szene verbreitete sich rasch in den sozialen Medien.

Doch für Tcheco kam es noch schlimmer. Athletico-PR gelang der Anschlusstreffer zum 2:1 und damit der Ausgleich nach Hin- und Rückspiel.

Die Entscheidung fiel im Elfmeterschießen, wo sich Athletico-PR mit 11:10 durchsetzte und den Cup-Titel holte.