i Hoeneß zweifelt am 25-Millionen-Gehalt von Bayern-Star Musiala. "imago" "Alles auf seinen Schultern" Matthäus attackiert Bayern-Bosse wegen Musiala Bayern-Star Jamal Musiala kämpft mit einer neurologischen Störung. Jetzt sorgt die Debatte um seinen Millionenvertrag für Ärger bei Lothar Matthäus. Von Sport Heute 23.11.2026, 10:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dicke Luft beim FC Bayern! Während Superstar Jamal Musiala mit gesundheitlichen Problemen kämpft, diskutieren die Bosse öffentlich über seinen 25-Millionen-Euro-Vertrag. Bayern-Legende Lothar Matthäus platzt deshalb als Sky-Experte der Kragen.

"Jetzt wird alles auf Musialas Schultern ausgetragen", kritisiert der Rekordnationalspieler bei "Sky90". Er fordert mehr Rückendeckung für den deutschen Nationalspieler.

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Aussetzer bereiten Sorgen

Musiala leidet an einer neurologischen Funktionsstörung. Dabei kommt es zu sogenannten Absencen kommen, also kurzen Bewusstseinsaussetzern. Solche Aussetzer können bei bestimmten Formen epileptischer Anfälle auftreten. Die Nervenzellen im Gehirn machen kurz Pause. In diesen Sekunden nimmt er nichts wahr und kann sich später auch nicht daran erinnern.

Im Sommer 2026 war der Bayern-Star bei zwei Testspielen zusammengebrochen. Die gesundheitlichen Probleme werfen seither Fragen über seine sportliche Zukunft auf. Am Montag kam es im Training zu einem erneuten Zwischenfall.

Kritik an Millionen-Debatte

Besonders Aussagen von Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge sorgen für Wirbel. Dieser äußerte Zweifel, ob Musiala jemals wieder sein früheres Leistungsniveau erreichen könne. Gleichzeitig verwies er auf dessen hochdotierten Vertrag.

Musiala hatte im Februar 2025 bis 2030 verlängert und soll rund 25 Millionen Euro jährlich verdienen. Laut Medienberichten gibt es bereits Überlegungen, die Vertragsbedingungen bei dauerhaft eingeschränkter Leistungsfähigkeit anzupassen.

Matthäus hält die öffentliche Diskussion für völlig unangebracht. "Ich glaube schon, dass viele Spieler auf der Seite von Musiala sind und nicht verstehen können, dass man ihn in diesem Moment mit solchen Themen belastet", erklärt der Weltmeister von 1990.

Spekulationen, wonach Musiala oder seine Berater schon vor der Vertragsverlängerung von der Erkrankung gewusst haben könnten, weist Matthäus zurück. "Sieben Monate nach der Vertragsunterschrift von Musiala hat es die Seite von Musiala mitbekommen, welche Krankheit er hat. Bei Vertragsunterschrift muss alles sauber gelaufen sein", sagt Matthäus.

Sportlich kämpft Musiala weiter um den Anschluss. In dieser Saison absolvierte er erst fünf Einsätze, erzielte ein Tor und bereitete einen Treffer vor.

Für Matthäus steht fest: Über Geld und Verträge könne man später reden. Jetzt müsse die Gesundheit des Bayern-Stars im Mittelpunkt stehen.