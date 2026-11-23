Wolfsberg-Angreifer Giacomo Vrioni hat sich beim 1:2 gegen die SV Ried einen Kreuzbandriss zugezogen. Das bestätigten die Kärntner am Montag nach einer MRT-Untersuchung. Dem 28-Jährigen droht eine monatelange Zwangspause, die genaue Ausfallsdauer ist noch offen.
Der Stürmer hatte sich am Sonntag in der Schlussphase bei einem Zweikampf schwer am Knie verletzt. Vrioni musste mit der Trage vom Platz gebracht werden. Schon da war eine schlimmere Verletzung befürchtet worden. Einen Tag später herrscht bittere Gewissheit.
"Das ist echt bitter, vor allem, da er auch ein gutes Spiel gemacht hat", ärgert sich WAC-Trainer Manfred Schmid. Der Coach will nun das Stürmertraining intensivieren, damit seine Mannschaft vor dem Tor bessere Automatismen entwickelt.
Dabei steckt der WAC ohnehin tief in der Krise. Gegen Ried gingen die Wolfsberger durch Kapitän Simon Piesinger zunächst in Führung, kassierten aber in der 94. Minute noch den entscheidenden Gegentreffer zum 1:2. Seit mittlerweile zwölf Bundesliga-Spielen wartet das Schlusslicht auf einen Sieg.
Trotz der nächsten Enttäuschung sieht Schmid spielerische Fortschritte. Seine Mannschaft sei gut organisiert gewesen und habe besonders bei Standardsituationen Gefahr ausgestrahlt. Doch die Probleme bleiben: Der WAC braucht dringend Punkte – und muss den Kampf gegen den Abstieg nun auch noch ohne Vrioni bestreiten.