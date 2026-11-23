i Giacomo Vrioni GEPA pictures Es wird immer schlimmer Kreuzbandriss! Liga-Schlusslicht verliert seinen Star Nächster Schock für den WAC! Nach der bitteren Last-Minute-Pleite gegen Ried steht jetzt fest: Stürmer Giacomo Vrioni hat sich das Kreuzband gerissen. Von Sport Heute 23.11.2026, 16:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wolfsberg-Angreifer Giacomo Vrioni hat sich beim 1:2 gegen die SV Ried einen Kreuzbandriss zugezogen. Das bestätigten die Kärntner am Montag nach einer MRT-Untersuchung. Dem 28-Jährigen droht eine monatelange Zwangspause, die genaue Ausfallsdauer ist noch offen.

Israel gegen Österreich – die Noten für die ÖFB-Kicker i ?

Der Stürmer hatte sich am Sonntag in der Schlussphase bei einem Zweikampf schwer am Knie verletzt. Vrioni musste mit der Trage vom Platz gebracht werden. Schon da war eine schlimmere Verletzung befürchtet worden. Einen Tag später herrscht bittere Gewissheit.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Das ist echt bitter, vor allem, da er auch ein gutes Spiel gemacht hat", ärgert sich WAC-Trainer Manfred Schmid. Der Coach will nun das Stürmertraining intensivieren, damit seine Mannschaft vor dem Tor bessere Automatismen entwickelt.

Dabei steckt der WAC ohnehin tief in der Krise. Gegen Ried gingen die Wolfsberger durch Kapitän Simon Piesinger zunächst in Führung, kassierten aber in der 94. Minute noch den entscheidenden Gegentreffer zum 1:2. Seit mittlerweile zwölf Bundesliga-Spielen wartet das Schlusslicht auf einen Sieg.

Trotz der nächsten Enttäuschung sieht Schmid spielerische Fortschritte. Seine Mannschaft sei gut organisiert gewesen und habe besonders bei Standardsituationen Gefahr ausgestrahlt. Doch die Probleme bleiben: Der WAC braucht dringend Punkte – und muss den Kampf gegen den Abstieg nun auch noch ohne Vrioni bestreiten.