i Almedina Sisic APA-Images / APA / GEORG HOCHMUTH Frauen-Bundesliga Austria gewinnt Wien-Derby gegen Vienna mit Freistoßtor Traumtor im Wiener Derby! Almedina Sisic schießt die Austria-Frauen mit einem herrlichen Freistoß zum 1:0 gegen die Vienna. Von Sport Heute 23.11.2026, 21:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Derby-Jubel bei den Austria-Frauen! Die Violetten setzten sich am 14. Spieltag der Frauen-Bundesliga mit 1:0 gegen die Vienna durch. Für die Entscheidung sorgte Almedina Sisic (65.) mit einem sehenswerten Freistoß.

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Die Austria-Spielerin zirkelte den Ball an die Innenstange, von dort sprang er ins Netz. Das Traumtor brachte den Meisterinnen drei wichtige Punkte.

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Dabei hätte der Sieg deutlich höher ausfallen können. Gleich dreimal trafen die Austrianerinnen nur Aluminium. Die Vienna blieb damit bis zum Schluss im Spiel, konnte die knappe Niederlage aber nicht mehr verhindern.

Mit dem Derby-Erfolg hält die Mannschaft von Trainer Kenesei nun bei 29 Punkten. Die Austria hat allerdings zwei Spiele weniger absolviert als die Konkurrenz von Sturm Graz und Tabellenführer SKN St. Pölten.

Auf die Niederösterreicherinnen fehlen den Violetten derzeit acht Zähler. Die Vienna liegt mit 15 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Für die Austria zählt nach dem Traumtor-Derby vor allem eines: drei Punkte im Kampf um die Spitzenplätze.