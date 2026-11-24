i In der letzten Staffel holte sich Aaron Karl den Titel "Dancing Star" Andreas Tischler / Vienna Press Ballroom-Getuschel „Dancing Stars“-Hammer! Diese Promis sollen fix tanzen Bei ORF wird schon fleißig für die nächste Staffel von "Dancing Stars" geplant. Und die ersten prominenten Namen haben es ordentlich in sich. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 14:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während sich die Fans noch gedulden müssen, laufen hinter den Kulissen bereits die Vorbereitungen für die nächste Ausgabe der beliebten ORF-Tanzshow "Dancing Stars". Und wie "Heute" erfahren hat, sollen gleich drei spannende Persönlichkeiten ihre Tanzschuhe schnüren.

Allen voran Ex-Fußballprofi und der Kremser Erfolgstrainer Stefan Maierhofer! Der ehemalige ÖFB-Teamspieler, der als "Major" bekannt wurde, soll künftig die Hüften im Ballroom kreisen lassen. Ob der 2,02 Meter große Hüne beim Tanzen eine gute Figur macht?

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Die neuen "Dancing Stars" - sie sollen über das Parkett wirbeln i ?

Ebenfalls im Gespräch soll Influencer Satansbratan sein! Der Social-Media-Star ist für seine außergewöhnlichen Auftritte bekannt und könnte mit seiner Teilnahme ordentlich frischen Wind in die ORF-Show bringen.

Auch Karin Teigl soll mittanzen

Für Glamour auf dem Parkett könnte wiederum Fashion-Influencerin Karin Teigl sorgen. Die Unternehmerin weiß jedenfalls, wie man sich gekonnt in Szene setzt. Ob sie auch mit Walzer und Cha-Cha-Cha überzeugen kann?

Offiziell bestätigt sind die drei Namen vom ORF noch nicht. Nach "Heute"-Informationen sollen Maierhofer, Satansbratan und Teigl aber zu den prominenten Kandidaten der kommenden Staffel gehören.