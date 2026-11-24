Während sich die Fans noch gedulden müssen, laufen hinter den Kulissen bereits die Vorbereitungen für die nächste Ausgabe der beliebten ORF-Tanzshow "Dancing Stars". Und wie "Heute" erfahren hat, sollen gleich drei spannende Persönlichkeiten ihre Tanzschuhe schnüren.
Allen voran Ex-Fußballprofi und der Kremser Erfolgstrainer Stefan Maierhofer! Der ehemalige ÖFB-Teamspieler, der als "Major" bekannt wurde, soll künftig die Hüften im Ballroom kreisen lassen. Ob der 2,02 Meter große Hüne beim Tanzen eine gute Figur macht?
Ebenfalls im Gespräch soll Influencer Satansbratan sein! Der Social-Media-Star ist für seine außergewöhnlichen Auftritte bekannt und könnte mit seiner Teilnahme ordentlich frischen Wind in die ORF-Show bringen.
Für Glamour auf dem Parkett könnte wiederum Fashion-Influencerin Karin Teigl sorgen. Die Unternehmerin weiß jedenfalls, wie man sich gekonnt in Szene setzt. Ob sie auch mit Walzer und Cha-Cha-Cha überzeugen kann?
Offiziell bestätigt sind die drei Namen vom ORF noch nicht. Nach "Heute"-Informationen sollen Maierhofer, Satansbratan und Teigl aber zu den prominenten Kandidaten der kommenden Staffel gehören.