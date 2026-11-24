i Claudia Stöckl im Talk mit Bäcker Martin Auer Hitradio Ö3/Norbert Ivanek Bäcker mit 60-Dollar-Brot Nach 19 Jahren! Kult-Bäcker spricht über Ehe-Aus Für sein 60-Dollar-Brot stehen die Leute in New York Schlange. Auf Ö3 wird der Grazer Bäcker privat und spricht über sein Ehe-Aus nach 19 Jahren. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 14:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor seiner Bäckerei in New York standen die Leute Schlange, im Netz stritten sie über den Preis. 60 Dollar verlangt der Grazer Bäcker Martin Auer in SoHo für einen Laib Roggenbrot. Hinter dem New Yorker Geschäft steckt ein Grazer Familienbetrieb, in dem auch seine Ex-Frau Barbara noch mitarbeitet. Wie es nach 19 Jahren Ehe zur Trennung kam, erzählt Auer im Ö3-"Frühstück bei mir" mit Claudia Stöckl.

"Menschen verändern sich einfach und wir haben vor vier Jahren beschlossen, getrennte Wege zu gehen", sagt der 55-Jährige. Mittlerweile haben beide neue Partner. Barbara bleibt noch bis Jahresende in der Bäckerei. Diese hat Auer einst von seinem Vater übernommen, heute arbeiten dort auch alle drei Söhne mit.

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Bryan Adams zu Gast bei "Ö3-Frühstück bei mir" i ?

Die Idee für einen eigenen Laden in New York hatte Auer schon seit Jahren im Kopf. Für seine Filiale "Rye" in SoHo steckte er schließlich mehrere Millionen in das Geschäft. Zwischendurch fragte er sich selbst, ob das die richtige Entscheidung war.

Das Konzept scheint aufgegangen zu sein. Im Netz wurde heftig über den Preis diskutiert. Sogar der US-Sender "Fox News" griff die Debatte auf und titelte "Ein 60-Dollar-Laib Roggenbrot löst weltweit Empörung aus". Vor Auers Bäckerei standen die Leute derweil Schlange.

Neuer Standort in Aussicht

Nach SoHo hat Auer jetzt die Upper West Side im Blick. Dort schaut er sich schon nach einem zweiten Laden um. Eine Adresse hat er noch keine. Ob die Leute auch dort für sein Roggenbrot Schlange stehen, wird sich zeigen. "Aber natürlich: Das Risiko zu scheitern gibt es immer," so Auer.