i Wolfgang Ambros veröffentlichte "Schifoan" vor 50 Jahren Screenshot ORF 50 Jahre "Schifoan" "Bist nicht du": Ö3 wollte Ambros' größten Hit nicht Heute singt bei "Schifoan" die ganze Hütte mit. Doch als der Hit vor 50 Jahren veröffentlicht wurde, blieb der Erfolg vorerst aus. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 19:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der Piste hat der damals 24-Jährige Wolfgang Ambros an diesem Tag vor Freude geschrien. Das Gefühl wollte er festhalten. "Ich fahr nach Wolfsgraben, in mein Elternhaus", erinnert er sich im ORF bei "Studio 2". Dort setzte er sich hin und machte aus der Freude auf den Skiern ein Lied. "Ich bin im Wohnzimmer meiner Eltern gesessen und hab dieses Lied in, sagen wir mal, einer guten Stunde fertig geschrieben."

In der Vorweihnachtszeit im Jahr 1976 kam dann "Schifoan" heraus. Für die Skisaison war die Single rechtzeitig da, doch im Radio blieb’s still. Irgendwann fragte Ambros bei einem Ö3-Mitarbeiter nach. "Warum spielt ihr das nicht, das ist doch super?" Die Antwort überraschte ihn. "Das bist doch nicht du. Das ist Volksmusik."

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Knapp zwei Jahre später stand Ambros in Deutschland auf der Bühne, als die Leute auf einmal nach "Schifoan" riefen. Er spielte das Lied, und das Publikum sang mit. "Ich war völlig überrumpelt. Eine Riesenstimmung und die Leute haben mitgesungen", erzählt er im ORF.

"Seit dieser Tournee im Herbst 1978 hab ich es bei jedem Konzert gespielt, das Lied", sagt Ambros. Was er damals im Wohnzimmer seiner Eltern in gut einer Stunde geschrieben hat, ging als Österreichs Skihütten-Hymne in die Musikgeschichte ein.

Das Lied, das damals im Radio keiner spielen wollte, hat heute bei jedem Ambros-Konzert das letzte Wort. Jedes Mal verabschiedet er sich von seinem Publikum mit "Schifoan".