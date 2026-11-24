i RISE!-Initiatorin Christine Klimaschka und Künstlerin Billi Thanner RISE! See the sings / Katharina Schiffl Zeichen gegen Gewalt an Frauen Billi Thanner lässt die Votivkirche orange leuchten Billi Thanners "Infinity" wechselt die Farbe. Was zwischen den Türmen der Votivkirche beginnt, bringt am Samstag 1.000 Frauen in der Hofburg zusammen. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 17:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer am Abend des 15. Novembers an der Wiener Votivkirche vorbeikommt, muss nur nach oben schauen. Zwischen den beiden Türmen zieht sich seit fast einem Jahr eine leuchtende Schleife über die Fassade. 4.900 Lichtpunkte hat das 28 Meter breite Unendlichkeitszeichen von Künstlerin Billi Thanner. Ab 25. November leuchtet es orange.

Mit dem Farbwechsel beginnen die "16 Tage gegen Gewalt an Frauen". Bis zum 10. Dezember macht die internationale Kampagne "Orange the World" auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam. Thanner will den Blick auf die Gewalt lenken, die viele Frauen im Verborgenen erleben. "Wo Licht sichtbar wird, darf Gewalt nicht länger unsichtbar bleiben", sagt die Künstlerin.

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"RISE!" geht in die nächste Runde i ?

Mit Billi Thanners Lichtinstallation starten in Wien mehrere Aktionen gegen Gewalt an Frauen. Am Freitag, dem 27. November, bekommen die Opfer von Femiziden im Wiener Künstlerhaus ein Gesicht. Für "Headshot" haben Iris und Erik Diewald-Hagen bekannte Frauen – darunter Gabi Hiller oder Katharina Straßer – auf Glas fotografiert. Sie stehen stellvertretend für Frauen, die getötet wurden. Die Risse und Brüche in den Glasplatten zeigen, wie brutal ihr Leben endete.

Am Samstag, dem 28. November, um 13 Uhr geht es vor dem Parlament darum, was jeder Einzelne tun kann. Dirk Stermann, Cornelius Obonya oder Paul Pizzera unterstützen die Kampagne "Schweigen". Ihr Appell: Wer Gewalt oder Sexismus mitbekommt, soll den Mund aufmachen.

First Lady Doris Schmidauer setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Wenn am Samstagabend dann im Festsaal der Hofburg die Musik einsetzt, sollen rund 1.000 Frauen gemeinsam tanzen. Sie machen sich damit für das Recht jeder Frau stark, ohne Angst zu leben. Durch den ausverkauften Benefizabend "Rise! Orange the Night" führen ab 20 Uhr Lilian Klebow und Mari Lang. First Lady Doris Schmidauer hat den Ehrenschutz übernommen, der Erlös kommt Projekten zur Gewaltprävention zugute.

Was über den Abend hinaus bleiben soll, bringt Initiatorin Christine Klimaschka auf den Punkt: "Mit RISE! wollen wir Menschen nicht nur berühren, sondern zum Hinsehen und Handeln bewegen."