i Gabalier hat eine klare Meinung zu Politik und Musik. IMAGO/Just Pictures Tränen bei Konzert Gabalier vor Tour-Finale "völlig emotionalisiert" Nach 20 Shows bleibt Andreas Gabalier noch ein Abend mit seinen Fans. Wie schwer ihm der Abschied fällt, zeigte sich schon beim vorletzten Konzert. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 14:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einmal noch steht Andreas Gabalier mit seinem Unplugged-Programm auf der Bühne. Danach ist Schluss mit der Tour, die dem "Volks Rock'n'Roller" in den vergangenen Wochen so ans Herz gewachsen ist. Schon beim vorletzten Konzert im Chemnitz kamen ihm die Tränen. Um Mitternacht meldete er sich "völlig emotionalisiert" bei seinen Fans.

"20 Shows haben wir spielen müssen, dass es mich so dermaßen zu Tränen rührt", sagte er. Dass ihn der Abschied ausgerechnet bei einer Zusatzshow so erwischen würde, hätte er selbst nicht gedacht. Es passierte "an einem unscheinbaren Montagabend in Chemnitz".

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BILDERGALERIE: Andreas Gabalier - sein Leben in Bildern i ?

Der Auftritt habe ihn so berührt "wie gefühlt die ganze Tour noch nicht". Und dabei stand das eigentliche Finale noch bevor. Am Mittwoch, 25. November, geht die Unplugged-Tour im ausverkauften Festspielhaus Bregenz mit einer letzten Show zu Ende. Einen Abend hat Gabalier also noch, bevor er sich mit diesem Programm von seinen Fans verabschiedet.

Das Danke an seine Fans wollte Gabalier offenbar schon vorher loswerden. "Danke für 20 so unglaublich emotionale Shows gemeinsam mit euch," so der 42-Jährige.

Und weil ihm der Abschied offenbar schwerfällt, blickte er gleich aufs Wiedersehen. 2027 geht’s für ihn und seine Fans wieder in die großen Arenen.