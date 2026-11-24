i RIAN singt am 8. Dezember das "Red Bull Jukebox-Konzert" Denise Auer Ganz neue Töne Was ist jetzt los? RIAN singt plötzlich Italienisch Schuhplatteln, zaubern und plötzlich auf Italienisch singen? Bei seiner großen Show im Wiener Gasometer muss RIAN so einiges über sich ergehen lassen. Von Romina Colerus 24.11.2026, 18:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Damit hat RIAN wohl selbst nicht gerechnet. Bei seiner "Red Bull Jukebox"-Show am 8. Dezember im Wiener Gasometer geben nämlich nicht die Musiker, sondern die Fans den Ton an. Und die haben sich für den Kärntner Sänger ein paar ziemlich schräge Herausforderungen ausgedacht.

So muss er seinen Hit "Verwandtschaftstreffen" auf Italienisch zum Besten geben. Bei "Tanzen" wird gemeinsam mit den Voigas Plattlern geschuhplattelt, bei "Dumm gelaufen" gezaubert und "Urlaub auf der Autobahn" verwandelt sich in einen musikalischen Skiurlaub.

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RIAN im "Heute"-Interview i ?

Damit nicht genug! Seine Fans haben außerdem beschlossen, dass der Musiker einen eigenen Weihnachtssong präsentieren soll. Und das nur zwei Wochen vor der Show.

RIAN muss auch noch einen Weihnachtssong schreiben

"Dass ich ,Verwandtschaftstreffen‘ auf Italienisch singe und in letzter Minute einen eigenen Weihnachtssong schreibe, hätte ich mir selbst wohl nicht ausgesucht. Aber genau das finde ich cool. Die Fans machen die Ansagen, und ich liefere ab, was sie sich wünschen", nimmt RIAN die Herausforderung mit Humor.

Für musikalische Verstärkung sorgen unter anderem die Woodstock Allstar Band und die Glueboys. Durch den Abend führt Ö3-Moderator Philipp Hansa.

Und weil die Fans noch lange nicht genug Unsinn ausgeheckt haben, dürfen sie auch während der Show weitere Entscheidungen treffen. Wer nicht live im Gasometer dabei ist, kann am 8. Dezember ab 20.15 Uhr bei ServusTV oder auf RIANs YouTube-Kanal mitfiebern und ebenfalls mitbestimmen, was der Sänger als Nächstes anstellen muss.