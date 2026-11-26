i ? Schnee und Glätte "Erhöhte Gefahr" – Warnung an alle Menschen in Wien Der Neuschnee sorgt nicht nur im verbauten Gebiet für Behinderungen, sondern kann auch in Parks und Wäldern zur Gefahrenquelle werden. Von André Wilding 26.11.2026, 09:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Stadt Wien – Forst- und Landwirtschaftsbetrieb (MA 49) weist auf mögliche Gefahren bei Aufenthalten im Wald hin. Durch das Gewicht des nassen Schnees können Äste abbrechen oder Bäume umstürzen. Besonders betroffen sind Waldwege und Bereiche unterhalb von Bäumen.

"Wir ersuchen daher alle Wienerinnen und Wiener sowie Erholungssuchende, die Wetterentwicklung aufmerksam zu verfolgen und geplante Ausflüge in den Wienerwald entsprechend zu überdenken. Insbesondere während und unmittelbar nach intensiven Schneefällen ist erhöhte Vorsicht geboten", betont Günther Annerl, stellvertretender Leiter des Forst- und Landwirtschaftsbetriebs (MA 49).

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Winterdienst in den Wiener Parkanlagen

Bei Schneefall verwandeln sich auch die mehr als 1.000 Parkanlagen der Stadt in eine schöne Winterlandschaft. Die Wiener Stadtgärten bitten Besucher jedoch um Vorsicht und empfehlen, bei Schnee und Glätte besonders aufmerksam unterwegs zu sein.

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Im Rahmen der Anrainerverpflichtung betreuen die Wiener Stadtgärten Wege und Gehsteige entlang von Parkanlagen. Innerhalb der Parkanlagen werden verkehrsrelevante Gehverbindungen, etwa Zugänge zu U-Bahn-Stationen geräumt und gestreut.

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Glatteis und Schnee

Bei allen Eingängen der Parkanlagen wird darauf hingewiesen, dass bei Glatteis und Schneelage nur gestreute bzw. gesäuberte Wegflächen begangen werden dürfen.

Weiters betreuen die Wiener Stadtgärten im Rahmen des Winterdienstes mehr als 100.000 Meter an Wegen und Stiegen.

Die Bilder des Tages i ?

Dafür stehen mehr als 220 Mitarbeiter zur Verfügung, die sich in zwei Gruppen im Wochenrhythmus abwechseln. Als Streumittel kommt ausschließlich Streuriesel zum Einsatz.