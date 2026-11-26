Nichts geht mehr! Der heftige Schneefall sorgt am Donnerstagvormittag für einen regelrechten Verkehrskollaps. Nachdem die Wiener Außenringautobahn (A21) komplett gesperrt werden musste, herrscht mittlerweile auch auf Wiens Straßen Ausnahmezustand.
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Ein "Heute"-Leser dokumentierte das Ausmaß des Verkehrschaos bei Schönbrunn. "Alles steht still", schildert der Wiener. Autos und Lastwagen reihen sich dicht aneinander, die Blechlawine scheint kein Ende zu nehmen.
"Völliges Verkehrschaos", beschreibt der Wiener die Situation. Zwischen den zahlreichen Pkw fallen vor allem die vielen Schwerfahrzeuge auf. Auf den Straßen rund um Schönbrunn ist Geduld gefragt – laut ihm herrscht hier Stillstand.
Wie berichtet, musste die A21 aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse kurz vor 9 Uhr zwischen den Knoten Steinhäusl und Vösendorf in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Mehrere Fahrzeuge waren zuvor hängen geblieben.
Laut ASFINAG könnte die Autobahn frühestens zu Mittag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bis dahin dürfte so mancher Autofahrer noch ordentlich Geduld brauchen.