Das Winterwetter macht den Wiener Linien am Donnerstag ordentlich zu schaffen. Wie ein "Heute"-Leserreporter berichtet, blieb ein Bus der Linie 62A auf der Liesingbrücke, kurz vor der Station Liesing, im Schnee stecken.
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Wie die Berufsfeuerwehr Wien gegenüber "Heute" bestätigte, mussten die Einsatzkräfte in Liesing knapp vor 9.00 Uhr gleich zwei Busse aus ihrer misslichen Lage befreien. Die Fahrzeuge waren aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse stecken geblieben. Welche Linien genau betroffen waren, ist derzeit noch offen.
Auch für zahlreiche Öffi-Fahrgäste hat die aktuelle Wetterlage in Wien-Liesing Konsequenzen. Wie die Wiener Linien über ihre Betriebsinformation mitteilen, müssen gleich drei Buslinien aufgrund der Witterungsverhältnisse im Bereich der Breitenfurter Straße kurzgeführt werden.
Die Linie 61A verkehrt derzeit nur zwischen Vösendorf-Siebenhirten und der Dr.-Neumann-Gasse, die Linie 62A zwischen dem Bahnhof Meidling und der Dr.-Neumann-Gasse. Auch die Linie 64A ist nur zwischen Atzgersdorf, Ziedlergasse und der Dr.-Neumann-Gasse unterwegs.
Wann die drei Buslinien wieder auf ihrer gesamten Strecke verkehren können, ist derzeit nicht absehbar.