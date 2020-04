12.04.2020 7:42 Heimat sauer auf Ronaldo: "Er hat keine Privilegien!"

Cristiano Ronaldo ist vor der Coronakrise in Italien in sein Heimatland Portugal geflüchtet. Dort residiert er fürstlich in seinem Haus auf Madeira – und "CR7" hat es geschafft, den Zorn der Bevölkerung auf sich zu ziehen.