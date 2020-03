Heimische Olympiasieger beenden die Karriere

Roman Hagara und Hans-Peter Steinacher gehen von Bord! Österreichs erfolgreichste Olympia-Sommersportler beenden die gemeinsame Segel-Karriere.

2000 und 2004 holten Hagara und Steinacher die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. Auch der America's Cup und die Extreme Sailing Series waren Meilensteine ihrer Karriere. Nun geben sie bekannt, dass nach der aktuelle Extreme-Sailing-Saison Auftakt im März vor Oman) die aktive Laufbahn zu Ende sein wird."Die Entscheidung war gar nicht so schwierig", meint Steinacher über die Entscheidung nach 1.000 gemeinsamen Regatten. Das Duo hat bereits Pläne für die Zukunft: "Jetzt kommt wieder Zeit für etwas Neues. Wir werden das Boot für neue Aktionen einsetzen." Konkret für die Rekord-Jagt: "Die Bücher sind voll von Rekorden im Segelsport, die zu brechen sind."Hagara wird außerdem in der Zukunft weiterhin das Segel-Nationalteam betreuen. Nächstes Großprojekt da: die Olympischen Spiele im Sommer in Japan.