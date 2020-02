Hier "frisst" Zidane die Stollen eines Gegners

Beim Spiel von Real Madrid gegen Celta Vigo kam es zu einer unfassbaren Szene. Vigos Aidoo fiel in Real-Trainer Zinedine Zidane – der daraufhin von dessen Schuhwerk kosten durfte...

Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger als Spieler und Trainer und der legendäre Kopfstoß gegen Italiens Marco Materazzi im WM-Finale 2006 – Zinedine Zidane hat in seiner imposanten Karriere alles erlebt.Dachte man zumindest, doch dann kam das Liga-Spiel von Real Madrid gegen Celta Vigo (Endstand 2:2). Vigo-Profi Joseph Aidoo wollte den Ball vor dem Aus retten, fiel dabei aber genau in Zidane, der an der Seitenlinie stand. Dieser kippte nach vorne und durfte dann für einen kurzen, aber durchaus intensiven Moment die Stollenschuhe von Aidoo "kosten".Was lustig aussieht, hätte für "Zizou" aber auch übel enden können. Doch die Zähne des 47-Jährigen blieben heil und der Fußball ist um ein Bild für die Ewigkeit reicher.