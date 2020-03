Hier landen die Stars von Manchester United in Linz

Sie sind gelandet! Die Maschine mit den Superstars von Manchester United setzte am Mittwoch um 18.22 Uhr in Linz auf.

Am Flughafen warteten die Fans, blickten gebannt in den Himmel. Um 18.22 Uhr war es so weit, die Maschine mit den Superstars aus Manchester setzte am Rollfeld auf.Wenige Minuten später gingen die Spieler mit ihren Fußballer-Täschchen schon übers Rollfeld Richtung Bus und von dort nach Linz ins Hotel.Beim Marriott am Europaplatz warteten weitere Dutzende Fans auf die Spieler.Die Kicker um Bruno Fernandes, Juan Mata und Marcus Rashford winkten den begeisterten United-Anhängern zu, gaben sogar ein paar Autogramme.Dann gings sofort rein ins Hotel. United hat ja wie berichtet zwei Stockwerke, fast 100 Zimmer, gebucht.