i Gottfried Huainigg ist verstorben. FPÖ Kärnten Gottfried Huainigg ist tot "Hinterlässt große Lücke" – FPÖ trauert um Weggefährten Die Kärntner FPÖ trauert um Gottfried Huainigg. Der langjährige Gemeinderat und Ortsparteiobmann in Schiefling ist unerwartet verstorben. Von André Wilding 17.09.2026, 09:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Über Jahrzehnte war Gottfried Huainigg für die FPÖ in Kärnten aktiv. Nun ist der frühere Gemeinderat und Ortsparteiobmann in Schiefling am Wörthersee unerwartet verstorben. Die Kärntner Freiheitlichen reagierten mit großer Betroffenheit auf die Nachricht.

Huainigg gehörte der Partei mehr als vier Jahrzehnte an. Neben seiner langjährigen Mitgliedschaft engagierte er sich auch auf Gemeindeebene als Gemeinderat und Ortsparteiobmann. Dass Huainigg zumindest 2021 diese Funktionen in Schiefling ausübte, ist auch in einer damaligen Parteimeldung dokumentiert.

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Angerer würdigt Weggefährten

FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer, der diese Funktion auch aktuell ausübt, erinnert an Huainiggs langjährige Tätigkeit.

"Mit Gottfried Huainigg verlieren wir einen langjährigen Weggefährten, der der FPÖ über Jahrzehnte die Treue gehalten und sich mit großer Verlässlichkeit für unsere gemeinsame politische Sache eingesetzt hat. Sein Tod hinterlässt eine große Lücke. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie und seinen Angehörigen", erklärt Angerer gegenüber dem Portal "5 Minuten".

"Ehrendes Andenken bewahren"

Auch der FPÖ-Bezirksparteiobmann von Klagenfurt-Land, Seppi Krammer, würdigt den Verstorbenen und dessen Einsatz auf Gemeindeebene.

"Gottfried Huainigg war über Jahrzehnte ein geschätztes Mitglied unserer Gemeinschaft und hat sich auch als Gemeinderat und Ortsparteiobmann in Schiefling mit großem persönlichem Einsatz für die Freiheitlichen engagiert. Seine Verbundenheit mit der FPÖ und sein Einsatz werden uns in Erinnerung bleiben. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren", wird Krammer bei "5 Minuten" zitiert.

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Mit Huainigg verliert die Kärntner FPÖ einen langjährigen Weggefährten, der sich über Jahrzehnte in der Partei und in Schiefling am Wörthersee engagierte.