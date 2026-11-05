i ? Mysteriöser Todesfall Hubert Aiwanger (55) lag tot in seinem Hotel-Bett Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger wurde tot in einem Berliner Hotel gefunden. Jetzt soll eine Obduktion die Todesursache klären. Von André Wilding 05.11.2026, 12:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich hätte Hubert Aiwanger am Mittwoch bei der Eröffnung des neuen Berliner Büros seiner Partei eine Rede halten sollen. Doch der bayerische Wirtschaftsminister sagte seinen Auftritt ab. Er fühlte sich offenbar nicht wohl und blieb in seinem Hotel. Wenige Stunden später war der 55-Jährige tot.

Polizei findet Politiker im Hotelbett

Der Chef der Freien Wähler hielt sich im Hotel "Neuer Fritz" an der Friedrichstraße in Berlin-Mitte auf. Dort wurde er am Mittwochabend leblos in seinem Zimmer entdeckt.

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Nach Informationen der deutschen "Bild" lag Aiwanger in seinem Bett, als die Polizei eintraf. Neben der Zimmertür soll noch sein blaues Jackett auf einem Kleiderbügel gehangen haben.

Im dritten Stock des Hotels nahmen Ermittler und Gerichtsmediziner ihre Arbeit auf. Die Polizei sicherte Spuren und untersuchte die Umstände des plötzlichen Todes.

Aiwanger klagte offenbar über Beschwerden

Bereits vor seinem geplanten Auftritt soll es dem Politiker gesundheitlich nicht gut gegangen sein. Aus seinem beruflichen Umfeld war laut "Bild" von einem möglichen Infekt die Rede.

In der CSU-Landesgruppe wurde demnach berichtet, dass Aiwanger unter Magen-Darm-Problemen gelitten habe.

Nachdem er seinen Termin abgesagt hatte, versuchten Vertraute offenbar mehrfach, ihn telefonisch zu erreichen. Doch der 55-Jährige meldete sich nicht mehr. Wer ihn schließlich entdeckte und die Polizei verständigte, war zunächst nicht bekannt.

Obduktion soll Todesursache klären

Die Berliner Ermittler wollen nun herausfinden, woran der Politiker gestorben ist. Laut "Bild" wird dazu eine Sofortobduktion durchgeführt, die voraussichtlich noch im Laufe des Donnerstags abgeschlossen werden soll.

Ob die Ergebnisse ebenfalls bereits am Donnerstag bekannt gegeben werden, ist offen. Michael Petzold, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, erklärte am Mittwochabend gegenüber "Bild": "Es liegt noch kein Anfangsverdacht einer Straftat vor. Ausgeschlossen werden kann soweit nichts."

Nach den bisherigen Informationen wurden an Aiwangers Körper keine äußerlichen Verletzungen festgestellt.

Leichnam mitten in der Nacht abtransportiert

Die Ermittlungen im Hotel dauerten noch mehrere Stunden an. Erst mitten in der Nacht wurde der Leichnam des Politikers von der Berliner Gerichtsmedizin abgeholt. Zuvor soll sich nach Informationen der "Bild" auch ein Pfarrer in dem Hotelzimmer aufgehalten haben.

Die Angehörigen erfuhren durch die Polizei vom Tod des 55-Jährigen. Aiwanger lebte mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Tanja Schweiger (48) zusammen. Sie gehört ebenfalls den Freien Wählern an und ist Landrätin des Landkreises Regensburg. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne.

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Der überraschende Tod des bayerischen Wirtschaftsministers sorgt für große Bestürzung. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache laufen weiter.