Ibrahimovic: "... dann kommt Zlatan zum Virus"

Schlechte Nachrichten für das Coronavirus. Zlatan Ibrahimovic höchstpersönlich hat sich zum Ziel gesetzt, den Krankheitserreger zu besiegen.

"Wir können den Ärzten helfen"

Zlatan Ibrahimovic zählt zu den besten Kickern dieses Planeten. Dass der Schwede auch das Herz am richtigen Fleck hat, beweist er mitten in der Corona-Krise.Der Milan-Legionär ruft auf seinen sozialen Kanälen eine Spendenaktion zugunsten der "Humanitas Hospitals" in Italien ins Leben. Diese befassen sich momentan intensiv mit der Behandlung von infizierten Personen. Italien gehört zu den Ländern, die besonders stark von der Pandemie betroffen sind."Italien hat mir so viel gegeben und das ist ein dramatischer Moment. Ich möchte dem Land, das ich liebe, noch mehr zurückgeben", sagt der 38-Jährige in einem Instagram-Clip."Ich zähle auf die Großzügigkeit meiner Kollegen, aller professionellen Athleten sowie derer, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine kleine oder große Spende geben können, um das Virus zu besiegen. Zusammen können wir den Ärzten und Krankenschwestern helfen, die jeden Tag selbstlos arbeiten, um uns zu helfen", sagt Ibrahimovic.Seinen Appell schließt er in typischer "Ibra-Manier". "Merkt euch: Wenn das Virus nicht zu Zlatan kommt, kommt Zlatan zum Virus."