Im Coronavirus-Trikot flog Neymar vom Platz

PSG-Superstar Neymar sorgte in der Ligue 1 beim Zittersieg gegen Bordeaux wieder für Aufsehen. Trainer Thomas Tuchel verteidigte ihn.

Paris St. Germain hat nach der 1:2-Niederlage in der Champions League bei Borussia Dortmund in der Ligue 1 einen wichtigen Sieg eingefahren.Das Team von Trainer Thomas Tuchel gewann zum Abschluss des 26. Spieltages gegen Girondins Bordeaux 4:3 (2:2) und führt die Tabelle in Frankreich mit 65 Punkten weiter deutlich vor Verfolger Olympique Marseille (52), das Nantes mit 1:3 unterlag, an.Der starke Brasilianer Marquinhos per Doppelpack (45.+2., 63.), Edinson Cavani (25.) und Kylian Mbappe (69.) trafen für die Gastgeber. Für Cavani war es das 200. Tor im Dress von PSG. Der Stürmer aus Uruguay ist schon lange Rekordtorschütze des Vereins.Kurz vor Schluss flog Superstar Neymar (90.+3) mit Gelb-Rot vom Feld. Der Brasilianer wurde gefoult und revanchierte sich nur Sekunden später direkt vor den Augen des Schiedsrichters, der den 28-Jährigen daraufhin zu Recht des Feldes verwies."Auch er ist nur ein Mensch, er war wütend", sagte Tuchel über Neymar. "Der Kerl, der ihn vorher gefoult hatte, hat nicht mal Gelb gesehen, das war ein bisschen bizarr."Paris lief in einem Coronavirus-Trikot auf. Auf diesem fand sich eine solidarische Bekundung an die chinesische Bevölkerung, die am meisten unter dem Coronavirus leidet.