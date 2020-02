Immobilie trifft, trifft und übertrifft Ronaldo locker

Ciro Immobile von Lazio Rom ist der Stürmer der Stunde in der Serie A! Beim 3:2 in Genau erzielte der Torjäger das 27. Tor im 25. Ligaspiel.

Lazio Rom und Ciro Immobile befinden sich weiter in Topform.Der Hauptstadt-Klub setzte sich am 25. Spieltag beim FC Genua mit 3:2 durch und bleibt Spitzenreiter Juventus Turin auf den Fersen. Mit 59 Punkten hat Lazio, das seit 20 Spieltagen unbesiegt ist, nur einen Zähler weniger auf dem Konto als die Turiner.Dabei glänzte Immobile erneut und erhöhte sein Torkonto auf 27 Treffer in der laufenden Serie-A-Saison. Rekord! Eine solche Marke hatte zuletzt ein gewisser Antonio Angelillo in der fernen Saison 1958/59 aufgestellt.Zum Vergleich: Juventus-Star Cristiano Ronaldo hält bei 21 Treffern, Romelu Lukaku von Inter Mailand bei 17.Immobile glänzt auch mit Konstanz: Seit der frühere Dortmund-Stürmer 2016/17 sein Abenteuer bei Lazio begann, hat er bereits 94 Tore geschossen. Lediglich Lionel Messi (125) und Robert Lewandowski (106) haben seitdem öfter getroffen.Den Tor-Rekord in einer Serie-A-Saison hält Gonzalo Higuain mit 36 Toren.