Instagram-Flirt! Liebt Neymar TV-Moderatorin?

Er ist einer der besten Torjäger der Welt. Sie unterhält ein Millionen-Publikum vor der TV-Kamera. Sind sie gemeinsam ein Paar? Um Neymar und eine deutsche TV-Moderatorin gibt es Liebes-Gerüchte.

Vergangenen Samstag saß Neymar beim Heimspiel von Paris Saint-Germain gegen Dijon (4:0) eine Sperre ab. Auf der Tribüne an seiner Seite: Pro7-Moderatorin Janin Ullmann. Nicht nur die gute Laune der beiden heizte die Gerüchteküche sofort an. Auch gemeinsame Schnappschüsse auf Instagram legen die Vermutung nahe, dass es sich um mehr als nur Freundschaft handelt.So postete Ullmann am Tag nach dem Valentinstag ein gemeinsames Foto mit dem Text "Er hat mich gefragt und ich habe Ja gesagt", gemeinsam mit einem Herz und einem Ring-Symbol. Nach dem gemeinsamen Stadion-Besuch soll Neymar die 38-jährige Blondine auch einigen Teamkollegen vorgestellt haben. Einen gemeinsamer Restaurant-Besuch inklusive Karaoke-Einlage des Brasilianers soll es auch gegeben haben.Wann hat es zwischen den beiden gefunkt? Am 13. Februar wurde Neymars Modemarke in Düsseldorf präsentiert, Ullmann (unter anderem bekannt aus der TV-Show "Das Ding des Jahres") moderierte die Gala. Der 28-Jährige war persönlich anwesend.Ein offizielles Statement zu den Liebes-Gerüchten gibt es von den beiden nicht. Ullmann trennte sich Ende 2018 nach zwölf Jahren Ehe von ihrem Mann Ostja. Neymar wurde zuletzt eine Beziehung zum US-Model Natalia Barulich nachgesagt.