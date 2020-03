Isolierter Fabregas rastet auf seinem Balkon aus

Als Fußballer hat man berufsbedingt einen massiven Bewegungsdrang. Dass Spanien-Star Cesc Fabregas aufgrund der Corona-Krise derzeit ein Defizit hat, ist offensichtlich.

Cesc Fabregas wurde mit Spanien Welt- und Europameister, feierte mit Barcelona, Arsenal und Chelsea große Erfolge. Seit Jänner 2019 schnürt der 32-Jährige für den AS Monaco die Schuhe.Doch wie so viele seiner Kollegen, ist auch Fabregas derzeit zum "Nichts-Tun" gezwungen. Das Coronavirus stoppte die französische Meisterschaft.Der Mittelfeld-Stratege verbringt somit die meiste Zeit in seinem Appartement – oder auf dem Balkon, der einen malerischen Blick auf den Hafen erlaubt.Und Fabregas beweist, dass er trotz Isolation seinen Humor nicht verloren hat. Auf Instagram stellt er nämlich eine Szene aus dem legendären Eddy-Murphy-Film "Der Prinz aus Zamunda" nach.Fabregas tritt auf den Balkon, ruft "Good morning my neighbours" ("Guten Morgen meine Nachbarn"). Zurück kommt ein freches "Hey f*** you". Der Konter des Kickers: "Yes, yes. F*** you too!"Den Dialog borgte sich der Spanier wie erwähnt aus dem Komödien-Klassiker von 1988. Doch seht selbst.