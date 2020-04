Ist das der Termin für den Premier-League-Auftakt?

Auch in England wird mit Hochdruck daran gearbeitet, dass bald wieder Spitzenfußball gespielt werden kann. Nun soll es bereits einen Termin für die Fortsetzung der Premier League geben.

Britische Medien berichten darüber, dass die Klubs eine Fortsetzung der Liga am 8. Juni anstreben. Am Freitag wollen die Teams in einer Sitzung klären, wie die noch ausstehenden 92 Partien ausgetragen werden sollen.Fest steht, dass die restlichen Partien nur als Geisterspiele ausgetragen werden können. Ein mögliches Szenario ist, alle Teams in ausgewählten Stadien in London und Birmingham gegeneinander antreten zu lassen. Ob das aber so umgesetzt wird, ist noch offen.Ziel sei es jedenfalls, die Liga Saison mit Ende Juli zu beenden. Dafür müssen die Klubs ab spätestens 18. Mai wieder voll trainieren. Tabellenführer Liverpool fehlen nur noch zwei Siege, um den ersten Meistertitel nach 30 Jahren zu fixieren.