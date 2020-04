Ist Gregoritsch-Gastspiel bei Schalke bald vorbei?

Im Winter wechselte Michael Gregoritsch vom FC Augsburg zu Schalke 04. Die Zeit des ÖFB-Legionärs beim Bundesliga-Rivalen dürfte aber schon bald wieder zu Ende sein.

Genauer gesagt nach dem Ende der aktuellen Saison. Das hat zwei Gründe: Einerseits wollte Gregoritsch mit zehn Toren in Frühjahr dem deutschen Traditionsklub eine Fix-Verpflichtung schmackhaft machen. Doch der Stürmer konnte in neun Spielen nur ein Mal über einen Treffer jubeln und verbuchte einen Assist. Bei den aktuell knappen finanziellen Möglichkeiten von Schalke ist fraglich, ob man für ihn viel Geld ausgeben will.Andererseits will man in Augsburg Gregoritsch in der kommenden Saison wieder für das eigene Team auflaufen lassen. Geschäftsführer Stefan Reuter meinte in der "Augsburger Allgemeinen", man wolle Gregoritsch "Stand jetzt" nach Auslaufen des Leihvertrags zurückholen.Auch Kevin Danso steht vor der Rückkehr zu den Augsburgern. Der ÖFB-Teamkollege von Gregoritsch ist aktuell an den FC Southampton verliehen, konnte sich beim Team von Coach Ralph Hasenhüttl aber nicht durchsetzen und hält seit vergangenen Sommer bei erst zehn Einsätzen.