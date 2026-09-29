Startseite
Für Jens Spahn ist es bereits der zweite Rücktritt innerhalb kurzer Zeit.
Für Jens Spahn ist es bereits der zweite Rücktritt innerhalb kurzer Zeit.
REUTERS/Liesa Johannssen
Sardinien statt Ausschuss

Jens Spahn tritt schon wieder zurück

Ex-Fraktionschef Jens Spahn gibt seinen Sitz im mächtigen Haushaltsausschuss ab. Er kam damit offenbar einem Rauswurf zuvor.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
29.09.2026, 08:49
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Jens Spahn macht erneut Schlagzeilen mit einem Rücktritt.

Nur wenige Wochen nachdem er seinen Posten als CDU-Fraktionschef nach einem Leihmutter-Skandals abgegeben hat ("Heute" hat berichtet), zieht sich der 46-Jährige nun auch aus dem Haushaltsausschuss des Bundestags zurück.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
"Keine Alternativen zu Merz" – Deutschland in der Krise

Als Grund nennt der frühere Gesundheitsminister den Wunsch, sich mehr auf seine Familie konzentrieren zu wollen. "Normales Arbeiten ist kaum möglich", soll Spahn erklärt haben.

Wie es auf n-tv heißt, ist der wahre Hintergrund eine weitere "Instinktlosigkeit": Spahn hatte wichtige Ausschuss-Termine versäumt und war stattdessen mit seiner Familie auf Sardinien im Urlaub - Fotos davon kursierten in sozialen Medien.

Wer ist die Frau an der Seite von AfD–Siegmund?

Rauswurf stand offenbar bevor

Innerhalb der Unionsfraktion soll der Unmut über Spahns Verhalten zuletzt stark gewachsen sein. Sein freiwilliger Rückzug kam offenbar einem Rauswurf aus dem Gremium zuvor.

Der Haushaltsausschuss gilt als eines der mächtigsten Gremien im deutschen Bundestag.

Roland Weißmann kämpft jetzt um ORF-Rückkehr

Für Spahn ist es bereits der zweite Rücktritt innerhalb kurzer Zeit - ein weiterer Dämpfer für seine einst vielversprechende politische Karriere.

red,29.09.2026, 08:49
Mehr zum Thema
Jens BüchnerRücktrittCDUSardinien
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote