Jetzt steigt Real Madrid in den Haaland-Poker ein

Erling Haaland erzielte das erste Salzburger Champions-League-Tor Bild: picturedesk.com/APA

Mit 15 Saisontreffern hat sich Erling Haaland so richtig in die Auslage geschossen. Nach Manchester United steigt nun auch Real Madrid in den Poker um den Stürmer-Shootingstar ein.