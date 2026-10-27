i Insgesamt wurden 254 pyrotechnische Gegenstände sichergestellt. LPD Wien Am Bahnhof erwischt Jugendliche schmuggelten illegale Böller nach Wien Bei Kontrollen am Bahnhof Wien-Floridsdorf stellte die Polizei 254 pyrotechnische Gegenstände sicher. Drei Jugendliche hatten illegale Böller dabei. Von Newsdesk Heute 27.10.2026, 11:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zugriff am Bahnhof von Wien-Floridsdorf: Dort führten Beamte der Bereitschaftseinheit Wien eine Schwerpunktaktion gegen illegale Pyrotechnik durch. Vor allem die Züge wurden dabei kontrolliert.

Diese kamen aus dem benachbarten Tschechien nach Wien. Über diese Route gelangen illegale Feuerwerkskörper des Öfteren nach Österreich. Im Zuge des Einsatzes am 11. Oktober wurden acht Züge kontrolliert.

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254 pyrotechnische Gegenstände sichergestellt

Dabei wurden bei drei Jugendlichen im Alter von zwölf beziehungsweise 16 Jahren zahlreiche pyrotechnische Gegenstände vorgefunden und sichergestellt. Darunter befanden sich unter anderem Böller der Kategorien F2, F4 und P1. Auch Produkte mit verbotenem Blitzknallsatz wurden entdeckt.

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Des Weiteren konnten die Beamten in einem Mistkübel eines Zuges weitere pyrotechnische Gegenstände vorfinden. Diese konnten allerdings keiner Person zugeordnet werden. Insgesamt stellten die Beamten 254 pyrotechnische Gegenstände sicher. Entsprechende verwaltungsrechtlichen Anzeigen wurden erstattet.