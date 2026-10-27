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Neue Regeln für Busse im Advent in Wien.
Neue Regeln für Busse im Advent in Wien.
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Neue Regeln im Advent

Bus-Fahrverbot von 6 bis 20 Uhr in diesen Grätzln

An den vier Adventsamstagen gilt in fünf Wiener Bezirken ein Busfahrverbot. Die Stadt will damit Staus und Verkehrsprobleme verhindern.
Von Wien Heute
27.10.2026, 10:45
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Die Stadt Wien setzt im Advent auf strengere Einfahrtsregeln für Reisebusse. Damit sollen das Verkehrsaufkommen reduziert und Staus in der Innenstadt möglichst verhindert werden.

Konkret gilt an den vier Adventsamstagen vom 28. November bis 19. Dezember 2026 ein generelles Busfahrverbot im 1. sowie im 6., 7., 8. und 9. Bezirk.

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Die Regelung ist jeweils von 6 bis 20 Uhr in Kraft. Allerdings gibt es Ausnahmen: Busse mit einer gültigen Einfahrtskarte sowie Linien-Omnibusse dürfen weiterhin einfahren.

Einfahrt gesperrt

Zusätzlich wird die Zufahrt zum Schwedenplatz für Autobusse ohne gültige Einfahrtskarte gesperrt. Mit dem bereits bewährten Buskonzept will die Stadt Wien auch in diesem Advent für weniger Verkehr und Staus sorgen. Die Regelung kommt damit erneut an allen vier Adventsamstagen zur Anwendung.

red, 27.10.2026, 10:45
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