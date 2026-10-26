i Ein 21-Jähriger soll seine Freundin geschlagen und zwei Polizisten verletzt haben. (Symbolbild) istock Wilde Szenen in Wien Polizei-Einsatz eskaliert völlig – zwei Beamte verletzt Ein Streit in einer Wohnung in Liesing eskalierte völlig. Ein 21-Jähriger soll seine Freundin geschlagen und zwei Polizisten verletzt haben. Von Newsdesk Heute 26.10.2026, 10:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Polizeieinsatz in Wien-Altmannsdorf ist in der Nacht auf Samstag eskaliert. Ein 21-Jähriger soll seine Freundin geschlagen haben. Als die alarmierten Beamten einschritten, ging der Mann auf die Polizisten los. Zwei von ihnen wurden dabei verletzt.

Gegen 1.10 Uhr war die Polizei wegen eines heftigen Streits zu einer Wohnung in Altmannsdorf gerufen worden. Dort trafen die Einsatzkräfte auf einen 21-jährigen Portugiesen, der sich von Beginn an aggressiv zeigte und nicht mit den Beamten kooperieren wollte. Seine Freundin erklärte gegenüber der Polizei, zuvor von ihm geschlagen worden zu sein.

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Zwei Polizisten verletzt

Während des Einsatzes spitzte sich die Situation weiter zu. Der 21-Jährige wurde zunehmend aggressiv, woraufhin die Beamten seine vorläufige Festnahme aussprachen. Der Mann wehrte sich jedoch mehrfach dagegen und verletzte dabei zwei Polizisten so schwer, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnten.

Auch nach seiner Festnahme beruhigte sich der Verdächtige nicht. Er bedrohte einen der Beamten. Gegen den 21-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann schließlich in eine Justizanstalt eingeliefert.