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Die Polizei rückte aus und nahm den jungen Mann fest.
Die Polizei rückte aus und nahm den jungen Mann fest.
Getty Images (Symbolbild)
Auf frischer Tat ertappt

Zeugen sehen Mann (23) und rufen sofort die Polizei

Zwei Zeugen beobachteten in Wien einen Mann bei Fahrrädern und alarmierten die Polizei. Die Beamten erwischten den 23-Jährigen auf frischer Tat.
Von André Wilding
26.10.2026, 10:14
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Zwei Personen beobachteten am Sonntag gegen 16.25 Uhr im Innenhof eines Mehrparteienhauses in Favoriten einen Mann, der an dort abgestellten Fahrrädern hantierte und sich verdächtig verhielt. Sie alarmierten daraufhin die Polizei.

Die Beamten betraten den 23-jährigen Tatverdächtigen aus Syrien auf frischer Tat und nahmen ihn vorläufig fest.

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Zuvor soll der 23-Jährige versucht haben, die Sperrvorrichtung von zwei aneinandergebundenen Fahrrädern mit einer Zange zu durchtrennen.

Das Messer und die Zange wurden sichergestellt.
Das Messer und die Zange wurden sichergestellt.
LPD Wien

Messer und Zange sichergestellt

Bei einer Durchsuchung wurde im Hosenbund des Mannes ein Messer entdeckt.

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Sowohl die Zange als auch das Messer wurden sichergestellt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Anzeige auf freiem Fuß. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

wil, 26.10.2026, 10:14
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