i Ein 15-Jähriger wurde in Wien-Ottakring bei einem Autoeinbruch erwischt. (Symbolbild) istock Auf frischer Tat ertappt Auto geknackt! Besitzer jagt 15-Jährigen durch Wien Ein 15-Jähriger wurde in Wien-Ottakring bei einem Autoeinbruch erwischt. Der Besitzer verfolgte den Burschen, zwei weitere Verdächtige flüchteten. Von Newsdesk Heute 26.10.2026, 10:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 15-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Wien-Ottakring beim Einbruch in ein Auto erwischt worden. Der Besitzer des Fahrzeugs bemerkte den Jugendlichen auf frischer Tat und nahm sofort die Verfolgung auf.

Der Vorfall ereignete sich gegen 0.05 Uhr in der Kendlerstraße im Bereich des Gutraterplatzes. Nach einer kurzen Verfolgung gelang es dem Geschädigten, den mutmaßlichen Einbrecher anzuhalten.

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Zwei Komplizen auf der Flucht

Durch das anschließende Handgemenge wurde eine Streife der Polizeidiensthundeeinheit auf die Situation aufmerksam. Die Beamten eilten zum Ort des Geschehens. Polizisten des Stadtpolizeikommandos Ottakring nahmen den 15-jährigen Österreicher vorläufig fest.

Zwei weitere bislang unbekannte Tatverdächtige konnten hingegen entkommen. Bei der Durchsuchung des Jugendlichen fanden die Beamten kein Diebesgut. Nach seiner Einvernahme wurde der 15-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt und angezeigt. Die Ermittlungen laufen weiter.