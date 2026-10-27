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Die Polizei konnte den Verdächtigen festnehmen.
Die Polizei konnte den Verdächtigen festnehmen.
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1,8 Promille

Mann (42) bedroht Kinder mit Pistole in Wien

Ein Betrunkener soll in Wien-Brigittenau Kinder mit einer Schreckschusspistole bedroht haben. Zeugen griffen ein und entwaffneten den Mann.
Von Newsdesk Heute
27.10.2026, 11:39
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Alarm in Wien-Brigittenau! Am Montag soll ein alkoholisierter Mann (42) gegen 16.45 Uhr mehrere Kinder mit einer Schreckschusspistole bedroht haben. Der Vorfall habe sich im Innenhof eines Mehrparteienhauses ereignet.

Dort waren auch andere Erwachsene anwesend. Diese schritten sofort ein. Sie nahmen dem Verdächtigen die Waffe ab und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

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Mann festgenommen

Anschließend wurde der 43-Jährige durch Beamte der Polizeiinspektion Dresdner Straße festgenommen. Bei dem Mann wurde neben der Schreckschusspistole auch ein Küchenmesser vorgefunden.

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Beide Gegenstände wurden von der Polizei sichergestellt. Zudem wurde bei dem Tatverdächtigen ein Alkoholgehalt von rund 1,8 Promille gemessen. In seiner Vernehmung gab der Mann an, sich an den Vorfall nicht erinnern zu können.

Gegen den 42-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er befindet sich derzeit noch in polizeilichem Gewahrsam.

red, Akt. 27.10.2026, 11:44, 27.10.2026, 11:39
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