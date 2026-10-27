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Die Polizei fahndet nach den Tätern. (Symbolbild)
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Elektroschocker gezückt

Zwei Teenager nach brutalem Hotel-Raub gesucht

Zwei Jugendliche sollen eine Hotel-Rezeptionistin in Wien mit einem Elektroschocker bedroht und ausgeraubt haben. Die Polizei fahndet nach den Tätern.
Von Newsdesk Heute
27.10.2026, 11:33
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Mit einem Elektroschocker sollen zwei Jugendliche in der Nacht auf Montag ein Hotel in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus überfallen haben. Die beiden Verdächtigen sind offenbar erst 14 bis 16 Jahre alt. Von ihnen fehlt bislang jede Spur.

Gegen 5.15 Uhr sollen die Unbekannten eine 28-jährige Rezeptionistin bedroht und anschließend die Geldlade gestohlen haben. Danach ergriffen sie die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

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Polizei sucht nach jungen Räubern

Die Ermittler gehen von zwei männlichen Jugendlichen mit arabischem Erscheinungsbild aus. Einer der Verdächtigen soll etwa 14 Jahre alt und zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß sein. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, schwarze Schuhe und einen Adidas-Rucksack.

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Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu den Flüchtigen werden unter 01-31310-33800 entgegengenommen, auch anonym.

Sein Komplize wird auf 14 bis 16 Jahre geschätzt und soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein. Auch er war schwarz gekleidet und hatte einen Rucksack der Marke "The North Face" dabei. Laut Polizei führte er den Elektroschocker mit sich.

red, 27.10.2026, 11:33
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