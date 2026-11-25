i Sport hilft gegen kalte Füße. iStock/Evgen_Prozhyrko Einfach und effektiv Kalte Füße? Diese Methode hilft laut Studie Ein zweiwöchiges Gehprogramm linderte in einer Studie das Kältegefühl von Frauen nachhaltig. So funktioniert die Methode zum Nachmachen. Von Heute Life 25.11.2026, 11:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Viele kennen das Problem: Man sitzt mit dicken Socken auf dem Sofa und die Füße fühlen sich trotzdem kalt an. Neben Decke und Wärmflasche könnte auch regelmäßige Bewegung einen Versuch wert sein – und zwar nicht nur, weil einem beim Gehen warm wird. Eine Studie zeigt einen nachhaltigen Effekt.

Die im "Journal of Physiological Anthropology" veröffentlichte Untersuchung begleitete 16 junge Frauen, die häufig froren und zuvor nicht regelmäßig Sport trieben. Eine Hälfte bewegte sich zwei Wochen lang gezielt mehr, die andere behielt ihre bisherigen Gewohnheiten bei.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Das Ergebnis ist eindeutig: Die aktiven Frauen empfanden nach dem Programm ihren Körper und ihre Füße vor dem Schlafengehen als wärmer und angenehmer als die Kontrollgruppe. Besonders an den Füßen und Zehen war der Unterschied deutlich. Auch an den Händen und Fingerspitzen nahmen die Beschwerden ab.

So sieht das Programm aus

Der Kern des Programms ist nicht eine einzelne Spezialübung, sondern mehr Bewegung an mehreren Tagen. Die Teilnehmerinnen bekamen folgende Vorgaben: Mindestens vier Bewegungstage pro Woche mit jeweils mindestens 5.000 zusätzlichen Schritten zum bisherigen Tagesdurchschnitt.

Zusätzlich sollten sie mindestens 15 Minuten zügig gehen oder moderat joggen, sodass der Körper warm wurde. Zeitpunkt und Ort konnten sie selbst wählen.

Diese Lebensmittel halten uns warm i ?

Kein Fitnessstudio nötig

Das Praktische an diesem Ansatz: Man braucht weder ein Fitnessstudio noch besondere Geräte. Allerdings sollte man etwas mehr Zeit einplanen als für ein paar Kniebeugen zwischendurch. Die Studie ist zwar mit acht Frauen pro Gruppe klein, liefert aber einen konkreten Ansatz für bisher wenig aktive Menschen mit ähnlichen Beschwerden.