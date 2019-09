Kein Schuss! Miesestes Real-Spiel seit zehn Jahren

Real Madrid ging in Paris mit 0:3 unter. Die Königlichen brachten keinen einzigen Schuss aufs Tor des Gegners. Das geschah zuletzt vor rund zehn Jahren.

Letztes Jahr ging die Ära Cristiano Ronaldo bei Real Madrid zu Ende. Der Superstar wechselte zu Juve. Mit ihm ging auch der Erfolg. Im Vorjahr verzeichnete das Weiße Ballett zwölf Liga-Niederlagen und beendete die Saison 19 Punkte hinter Meister und Rivalen Barca.Der Sommer mit Transfer-Ausgaben jenseits der 300 Millionen Euro scheint an der sportlichen Misere nichts zu ändern. Das erste Champions-League-Spiel der Saison ging am Mittwoch gehörig in die Hose.Paris Saint-Germain schoss Real im Prinzenpark mit 3:0 ab. Besonders erschreckend: Die Spanier schossen kein einziges Mal auf den gegnerischen Kasten. Das geschah zuletzt vor rund zehn Jahren. Seither bestritt Real 578 Pflichtspiele, in denen zumindest ein Schuss aufs Tor gebracht wurde.Wer sagt, dass ohne Ronaldo keine Rekorde mehr möglich sind?Spaß beiseite. Der Auftritt des Star-Ensembles war erschreckend und bestätigt den Eindruck aus der Vorbereitung. Diese Mannschaft ist meilenweit vom Glanz früherer Zeiten entfernt. Auch die teuren Einkäufe (Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy, Rodrygo) scheinen daran vorerst nichts zu ändern.Trainer Zinedine Zidane steht unter Druck. Denn: Die eigentliche Baustelle ist die wackelige Abwehr. Am Wochenende hatte sein Team fast ein 3:0 gegen Levante verspielt. Nach vier Ligarunden ist Real zwar noch ohne Niederlage (acht Punkte), fing sich aber sechs Gegentore. PSG offenbarte die Defensiv-Schwäche eindrucksvoll.