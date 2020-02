Marcells Ex in Japan: "Zu den Chinesen fliegen wir"

"Teenager werden Mütter"-Marcell macht oft eigenwillige Ansagen. Seine Ex Kerstin beweist auf ATV in Japan, warum sie einst mit ihm zusammen war.

Kerstin im Liebesglück mit Scott

"Zu den Chinesen fliegen wir jetzt"

Liebes-Aus bei Marcell

Auf ATV gibt's ein Wiedersehen mit einer alten Bekannten. Kerstin ist die Ex von "Teenager werden Mütter"-Marcell. Mit ihm hat sie zwei Kinder. Doch der Ex mit der großen Klappe ("Kondome sind mir zu klein") ist Geschichte.Kerstin ist glücklich mit ihrem Scott, träumt sogar von Heirat. Mit Marcell verbinden sie die beiden gemeinsamen Kinder und sonst nicht viel.. Weil Kerstin erst in der Zukunft plant, vielleicht wieder schwanger zu werden, ist für sie kein Platz in "Teenager werden Mütter". ATV hat dafür ein anderes Plätzchen für Kerstin gefunden und schickt sie in "Urlaub für Anfänger" (19.2., 20.15 Uhr) nach Tokio.Kerstin hat Flugangst, Scott hat eine Fischallergie, der Sender hat damit Probleme vorprogrammiert. Kerstin scheint nicht so genau zu wissen, was auf sie zukommen wird. Als sie erfährt, dass es nach Japan geht, beweist sie ihrer Tochter Melina (4) gegenüber ihr Hintergrundwissen. "Zu den Chinesen fliegen wir jetzt", erklärt sie der Kleinen.In Japan greifen Kerstin ("Ich pack' mein Leben nicht') und Scott dann auch zu Kebab und Burger statt zu Sushi. Denn Kultur, die so gar nichts mit Schnitzel und Wirtshäusern zu tun hat, schockiert die beiden dann doch gehörig. ATV schickt die beiden dann auch gleich zum Karaoke-Singen. Und weil Scott und Kerstin niemanden kennen, mietet der TV-Sender zwei Freunde für das Pärchen. Weitere Probleme bereitet ihnen die Sprachbarriere. Mit Deutsch lockt man in Japan eben keinen Panda hinter der chinesischen Mauer hervor.Marcell hat erst kürzlich sein fünftes Kind bekommen, und. Lina-Marie ist von seiner Neuen, Vanessa. Die Beziehung scheint allerdings kurz nach der Geburtgegangen zu sein., dann ging sie in die Luft, weil er ihr