i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. istock (Symbolbild) Situation eskalierte komplett Kinder streiten um Ball – Eltern prügeln sich Ein Streit zwischen Kindern um einen Ball ist in Stadthagen völlig eskaliert. Erwachsene gingen aufeinander los, fünf Personen wurden verletzt. Von André Wilding 16.09.2026, 08:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich ging es nur um einen Ball. Doch aus einem Streit zwischen Kindern entwickelte sich am Dienstagabend in Stadthagen in Niedersachsen eine handfeste Auseinandersetzung zwischen Erwachsenen. Am Ende musste sogar die Polizei Pfefferspray einsetzen.

Gegen 19.50 Uhr wurden die Polizisten zu dem Vorfall gerufen. Zunächst waren Kinder wegen eines Balls aneinandergeraten. Dann mischten sich die Eltern ein - und die Situation eskalierte.

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Holzstücke als Waffen eingesetzt

Die Erwachsenen sollen schließlich aufeinander losgegangen sein. Dabei wurden laut BILD auch Holzstücke von zerbrochenen Möbeln verwendet.

Als die Polizisten eintrafen, dauerte die Auseinandersetzung noch an. Die Beteiligten ließen sich demnach erst durch den Einsatz von Pfefferspray voneinander trennen.

Fünf Erwachsene verletzt

Ein 26-jähriger Mann wurde bei der Auseinandersetzung so schwer verletzt, dass er zur weiteren Behandlung ins Spital gebracht werden musste, heißt es in dem Bericht.

Zwei weitere Männer im Alter von 31 und 35 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 25 und 29 Jahren erlitten leichte Verletzungen.

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Wie viele Kinder zuvor an dem ursprünglichen Streit beteiligt waren, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei muss nun auch klären, welche Personen zusammengehören und wer wen attackiert haben soll.

Gegen alle beteiligten Erwachsenen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Wem der Ball nach der Auseinandersetzung gehörte, blieb offen.