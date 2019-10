Kipchoge-Rekord: So viele Menschen waren live dabei

Eliud Kipchoge lief am vergangenen Samstag in Wien als erster Mann unter zwei Stunden. Ein Ereignis, das die ganze Welt in den Bann zog. Jetzt gibt es offizielle Zahlen.

Eliud Kipchoge hatte am Samstag in Wien Historisches vollbracht. Unter perfekten äußeren Bedingungen lief er auf der Hauptallee im Prater einen Marathon in 1:59:40,2 Stunden. Das Ereignis wurde zum weltweiten medialen Spektakel. Jetzt veröffentlichten die Veranstalter die Zahlen zur globalen Reichweite:Allein der Livestream der INEOS 1:59 Challenge auf YouTube hat aktuell 4,9 Millionen Views mit einem Höhepunkt von 779.000 Aufrufen während des Zieleinlaufs von Kipchoge.49 TV-Sender haben das Event live in über 200 Länder übertragen, darunter in Österreich der ORF mit einem Peak von 173.000 Sehern (Durchschnitt 111.000) und einem Marktanteil von 23 Prozent. Die globale Reichweite der Übertragung wird auf über 500 Millionen geschätzt.1.081 TV-Kanäle in 296 Ländern haben 9.344 Mal News zur INEOS 1:59 Challenge berichtet.Von 1.-13. Oktober wurden 9.789 Artikel zur INEOS 1:59 Challenge in Online-Medien veröffentlicht, was einer kumulierten potentiellen Leserschaft von 2,2 Milliarden entspricht.Auf den Social Media Kanälen der Challenge und von Eliud Kipchoge gab es am 12. Oktober 39,8 Millionen Videoaufrufe und 2,6 Millionen Reaktionen.Mehrere Postings der Vienna City Marathon Facebook-Seite erreichten jeweils über 100.000 Personen.Am Ende des Events waren 5 von 7 der top trending topics auf Twitter über die INEOS 1:59 Challenge, darunter #INEOS159 und #NoHumanIsLimitedAls Weltrekord zählt die Fabelzeit allerdings nicht, weil sich 40 Pacemaker regelwidrig abwechselten. Das Ziel des Events war es, die Grenzen des Menschenmöglichen neu zu ziehen.