Klinsmann wollte Podolski, Özil und seinen Sohn holen

Jürgen Klinsmann ist als Trainer von Hertha BSC Geschichte. Jetzt sickert durch, dass er mit Berlin kuriose Transferpläne verfolgte.

Ex-Hertha-Coach Jürgen Klinsmann hatte große Pläne in Berlin. Um den Hauptstadt-Klub nach Europa zu bringen, holte der Kurzzeit-Trainer in der Winter Neuverstärkungen für 77 Millionen Euro.Der "Kicker" berichtet aber jetzt von noch viel größeren Plänen.Der ehemalige Bundestrainer hatte nicht nur, wie bereits bekannt, Mario Götze und Julian Draxler auf dem Einkaufszettel. "Klinsi" brachte auch Mesut Özil, Lukas Podolski und Emre Can ins Spiel. Außerdem plante er, seinen Sohn Jonathan vom FC St. Gallen zurück nach Berlin zu holen.Das Ende ist bekannt: Nach nur 76 Tagen war die Ära Klinsmann in Berlin beendet. Er gab via Facebook seinen Rücktritt bekannt, schied am Tag darauf auch aus dem Aufsichtsrat aus.