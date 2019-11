Kopier-Panne der Bayern bei Kovac-Entlassung?

Peinliche Panne oder reiner Zufall? Auf jeden Fall kurios! Die Bayern gaben die Trennung von Niko Kovac im fast identen Wortlaut bekannt wie die von Carlo Ancelotti.

Am Sonntagabend wurde Bayern-Trainer Niko Kovac am Tag nach der 1:5-Schlappe gegen Eintracht Frankfurt gefeuert. Co-Trainer Hansi Flick übernimmt interimsmäßig, sitzt bereits am Mittwoch gegen Olympiakos Piräus auf der Bank. Die Kandidatenliste , wer neuer Bayern-Trainer wird, ist lang.Bei der Pressemitteilung zur Trennung von Trainer Niko Kovac scheinen die Bayern per Copy-Paste-Taktik vorgegangen zu sein. Eine Passage erinnert verdächtig an die Erklärung von 2017, als der deutsche Rekordmeister Carlo Ancelotti entließ.Damals hieß es: "Ich erwarte jetzt von der Mannschaft eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, damit wir unsere Ziele für diese Saison erreichen." Mit diesen Worten wurde Karl-Heinz Rummenigge zitiert.Am Sonntagabend sagte dann Hasan Salihamidzic: "Ich erwarte jetzt von unseren Spielern eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, damit wir unsere Ziele für diese Saison erreichen.""Von der Mannschaft" wurde zu "von unseren Spielern" – ansonsten ist es der komplett gleiche Wortlaut.Auch andere Sätze wirken sehr ähnlich. So wurde sowohl mit Ancelotti als auch mit Kovac ein "offenes und seriöses Gespräch" geführt.