Kosovo-Coach toppt sogar die Wutrede von Herzog

Kosovo-Teamchef Bernard Challandes liefert den wohl leidenschaftlichsten Taktik-Vortrag in der Fußball-Geschichte.

Seit nicht weniger als 15 Spielen ist die Nationalmannschaft Kosovos unter der Leitung von Bernard Challandes mittlerweile ungeschlagen. Zuletzt gab es am Samstag in der EM-Qualifikation einen 2:1-Heimerfolg gegen Tschechien.Wenn man das Video weiter oben im Artikel ansieht, wird klar, warum. Einen Trainer, der seine Taktik derart leidenschaftlich vorbrüllt, will man wohl nicht im verärgerten Zustand erleben.Die Szenen stammen von der Pressekonferenz nach dem Sieg gegen die Tschechen. Der Schweizer geht mit dem kurzen Clip in den Social Media viral.Mit dem so anschaulich vorgetragenen Pressing soll die schöne Serie auch am Dienstagabend bestehen bleiben. Die Aufgabe ist allerdings keine einfache: Kosovo trifft in Southampton im Spitzenspiel der Gruppe A als klarer Außenseiter auf Gruppenfavorit England.Challandes stellt mit seinem außergewöhnlichen Auftritt sogar Israel-Teamchef Andreas Herzog in den Schatten. Der Österreicher rastete am Montagabend nach der 2:3-Niederlage gegen Slowenien aus. Sein Interview ist schon jetzt Kult.