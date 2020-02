Kugelschreiber als Vorbote für Flicks Bayern-Vertrag?

Bei den Bayern herrschte nach dem 3:0-Auswärtssieg beim FC Chelsea Partystimmung. Beim traditionellen Bankett nach dem Match ergriff Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge das Wort und überraschte Trainer Hansi Flick.

"Wir hatten gestern einen Geburtstag. Unser Trainer ist 55 Jahre alt geworden. Das ist ein gutes Alter. Wir haben gestern Abend schon angestoßen, aber ich möchte ihm heute Abend noch ein kleines Geschenk überreichen", so Rummenigge in Richtung Flick.Ein kleiner Hinweis darauf, dass Flick bald einen langfristigen Vertrag bekommen könnte, befand sich in diesem Geschenk: "Lieber Hansi, herzlichen Glückwunsch, alles Gute! Für die, die nicht wissen, was da drin ist in dem roten Päckchen: Es ist ein Stift. Und mit Stiften beim FC Bayern unterschreibt man manchmal auch Papiere."Rummenigge lobte seinen Trainer in höchsten Tönen: "Mach es weiter so, mach es gut. Bleib wie du bist. Wir sind sehr, sehr zufrieden, wie die Mannschaft spielt, auch mit den Ergebnissen und dem Fußball, den sie spielt."Mit demsteht die Tür zum Champions-League-Viertelfinale sehr weit offen für die Münchner.